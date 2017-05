Juventus boekt zege in slotfase, ook Atalanta wint

19:59 – Juventus leek in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel tegen Bologna. De landskampioen stond zelfs achter, maar dankzij een doelpunt van Paulo Dybala en een late treffer van Moise Kean werd toch nog de volle buit gepakt.



Voor zowel Juventus als Bologna stond er niets meer op het spel in de Serie A. De bezoekers hebben de landstitel al binnen terwijl Bologna als nummer vijftien niks meer heeft om voor te strijden. Pas na rust werd er gescoord. Saphir Taider krulde de bal van buiten het strafschopgebied prachtig in de verre hoek. Juventus kwam nog terug en twintig minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Dybala schoot raak in de rebound. In de extra tijd was het Kean die Juventus toch nog de overwinning bezorgde. Hij maakte zijn eerste doelpunt voor de Italianen: 1-2.



Atalanta

Nummer vier Atalanta wist wel drie punten te pakken. De ploeg is al zeker van deelname aan de Europa League, maar kan nog wel een plaats stijgen op de ranglijst. Dan moet Lazio zondag wel punten verspelen tegen Crotone. Atalanta zelf deed goede zaken door Chievo Verona met 1-0 te verslaan. Alejandro Gomez maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.