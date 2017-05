Genk dankzij scorende Boëtius stapje dichterbij EL-ticket

22:29 – KRC Genk is weer een stapje dichterbij plaatsing voor de Europa League. In de halve finale van de play-offs om Europees voetbal had de club weinig moeite met St.Truiden. Mede dankzij een doelpunt van Nederlander Jean-Paul Boëtius werd er met 3-0 gewonnen.



Genk had aan 23 minuten genoeg om de ruime overwinning op het scorebord te zetten. De club kwam na iets meer dan een half uur spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Thomas Buffel. Tien minuten later verdubbelde Boëtius de score. Kort daarna maakte Mbwana Samata de 3-0, wat uiteindelijk ook de einstand bleek te zijn.



Woensdag wacht de finale om het laatste ticket voor de Europa League. Dan is KV Oostende de tegenstander van Genk en trainer Albert Stuivenberg. Genk kwam dit seizoen in de Europa League tot de achtste finale, daar bleek het Spaanse Celta de Vigo te sterk.