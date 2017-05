Juventus doet vertrouwen op: "Weinig voorbereiding nodig"

22:58 – Juventus won zaterdagavond in de Serie A nipt van Bologna. Dankzij een doelpunt van Moise Kean in de slotfase werd het uiteindelijk 1-2. De competitie zit erop voor de landskampioen, maar nu wacht nog de Champions League-finale tegen Real Madrid in Cardiff.



Massimiliano Allegri stelde na afloop van het duel met Bologna dat het seizoen voor Juventus wel geslaagd is, maar het kan nog mooier worden. "Daar gaan we vanaf maandag aan denken. Maar daar hebben we niet veel voorbereiding meer voor nodig. Dat hoort bij finales, je moet gewoon spelen en winnen", aldus de trainer tegenover Mediaset Premium.



"Het zal een zeer interessante wedstrijd worden tegen een sterk team als Real Madrid", vervolgde Allegri. "We hebben tot nu toe twee finales in drie jaar gespeeld en daar verdienen de jongens een compliment voor. We moeten de wedstrijd met plezier en enthousiasme ingaan. Finales worden beslist door de kleinste details." Op de opstelling wilde hij nog niet te diep ingaan. "Ik pas het team aan de tegenstander aan. Real heeft een sterke aanval, maar laat verdedigend ook wel steken vallen. Daar willen wij gebruik van maken."