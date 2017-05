Carrick plakt er een jaar aan vast bij Manchester United

27 mei 2017 – Michael Carrick speelt ook komend seizoen in dienst van Manchester United. De club maakt zaterdagavond via de officiële kanalen bekend dat de 35-jarige routinier bijtekent tot medio 2018. De middenvelder beschikte over een aflopend contract.



Carrick staat sinds 2006 onder contract bij Manchester United. In die tijd wist hij behoorlijk wat prijzen te verzamelen. Namelijk vijf keer de landstitel, twee maal de FA Cup, twee keer de League Cup, éénmaal Champions League, het WK voor clubteams, zes Community Shields en recent werd daar de Europa League nog aan toegevoegd. "We hebben dit seizoen fantastisch beëindigd door de Europa League te winnen. Ik ben heel blij dat mijn avontuur bij deze club nog even doorgaat", zegt de middenvelder op de clubwebsite.



Ook José Mourinho is blij dat de routinier ook volgend seizoen bij de selectie hoort. "Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met Michael. Hij is niet alleen een goede voetballer, maar ook een goed persoon en hij is daarnaast een zeer goed rolmodel voor de jonge spelers in de groep. Ik ben blij dat hij zijn contract heeft verlengd", aldus de manager.