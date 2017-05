Tuchel trots op bekerwinst Dortmund: "Nu is het perfect"

0:06 – Borussia Dortmund verloor in de afgelopen seizoen drie keer de finale van de DFB Pokal. Zaterdagavond werd de 'bekervloek' eindelijk verbroken. Eintracht Frankfurt werd met 1-2 verslagen en de vierde beker in de clubgeschiedenis werd binnengehaald. Thomas Tuchel was dan ook trots.



"Dit was een heel zware wedstrijd. We speelden absoluut niet ons beste spel. Maar nu is het perfect", was de eerste reactie van Tuchel tijdens de persconferentie na afloop van de finale. Het bleef lang spannend in Berlijn. "We begonnen goed, scoorden, en stopten toen met voetballen. We hadden geluk dat we niet op achterstand kwamen. Maar we hebben het gehaald!"



De trainer werd tijdens de persconferentie ook nog gevraagd naar zijn ruzie met bestuursvoorzitter Hans-Joachim Watzke. "Dat is opgeblazen in de media. Ik blijf al mijn energie en passie in dit team stoppen. Er staan voor de komende weken meerdere gesprekken gepland", legt de trainer uit. Hij sluit niet uit dat hij zijn contract bij Dortmund gaat uitdienen. "Als het kan zou ik dat graag doen. Maar we gaan het afwachten."