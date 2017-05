Haller gaat Utrecht missen: "Geweldige mensen ontmoet"

9:23 – Sébastien Haller gaat FC Utrecht missen. De club uit de Domstad nam de Franse aanvaller, destijds nog onbekend bij het grote publiek, 2,5 jaar geleden voor acht ton over van Auxerre. In dienst van FC Utrecht brak hij door met 41 goals en vijftien assists in 82 competitiewedstrijden. Met die goede prestaties verdiende hij een transfer naar Eintracht Frankfurt, komende zomer.



"Toen ik kwam, kende niemand mij", aldus Haller tegen de NOS. Hij heeft respect voor de club en stad Utrecht. "Iedereen was aardig en ik heb geweldige mensen ontmoet. Die ga ik zeker missen, net als de stad en de manier van leven. De mensen in Utrecht lopen altijd met een glimlach rond. Het was hier makkelijk leven."



"De perfecte stap voor nu. Het is een goede kans voor mij om in zo'n grote competitie te spelen", zegt Haller over zijn overstap naar Eintracht Frankfurt, een middenmoter in Duitsland. "Ik kom van het tweede niveau in Frankrijk. Het is niet dat ik na wat goals bij FC Utrecht ineens kan tekenen bij Real Madrid of FC Barcelona. Ik groei nog altijd als speler en hoop in Frankfurt de volgende stap te zetten. Ik wil niet zeggen dat ik de top kan bereiken of juist niet. Ik moet alles geven en dan zie ik het wel. Als ik de top niet haal, is het geen probleem. Zo is het leven. Als ik maar alles heb gegeven."