Stuivenberg heeft vertrouwen in Europees ticket met Genk

11:14 – Mede door een doelpunt van Jean-Paul Boëtius zette coach Albert Stuivenberg zaterdag een volgende stap met RC Genk naar Europees voetbal. In de halve finale van de play-offs won de equipe uit Belgisch-Limburg met 3-0 van Sint Truiden. Komende woensdag strijdt Genk in en met Oostende om een internationaal ticket.



Stuivenberg is, vanzelfsprekend, tevreden met de zege op Sint Truiden. "We controleerden de wedstrijd", zegt de oefenmeester bij Sporza. "We hebben STVV niet de kans gegeven om in haar spel te komen. We waren heel overtuigend, ondanks het feit dat het de 64ste wedstrijd was. Dat verdient een heel groot compliment."



"Woensdag wordt onze 65ste wedstrijd. Volgens mij is dat een record in Europa", vervolgt Stuivenberg. "Het was prettig dat we na de rust niet meer te veel energie hoefden te verspillen. Het is logisch dat de vermoeidheid in de groep zit. Je wil de toeschouwers vermaken, maar nu was het nodig om gewoon te controleren."



"Woensdag wordt het een heel andere wedstrijd", blikt Stuivenberg vooruit op het treffen met Oostende. "Een uitwedstrijd tegen een uitstekende tegenstander. Oostende is fris. Maar als we ons spel kunnen spelen, kunnen we iedereen verslaan. We gaan nu even genieten en dan herstellen."