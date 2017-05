Brama is kapot én trots: "Ongelooflijke prestatie"

16:55 – Erik ten Hag zei voorafgaand aan de return tegen AZ dat FC Utrecht tien procent kans had om het Europese ticket te pakken. Toch lukte het de Domstedelingen om een 3-0 nederlaag weg te poetsen. Middenvelder Wout Brama is kapot en trots op zijn ploeg.



Brama liep in de verlenging een blessure op, maar maakte desondanks de wedstrijd vol tegen AZ. "Ik ging door mijn enkel, verrekte van de pijn, maar wilde het einde halen", zegt hij tegen De Telegraaf. "Dit is echt een ongelooflijke prestatie", vindt de controleur.



Brama vindt knap wat Utrecht heeft gepresteerd. "Donderdag na de wedstrijd in Alkmaar zaten we in zak en as. We hebben ons daarna mentaal opgericht. Ondanks die enorme misstap begonnen we met vertrouwen aan de wedstrijd en natuurlijk helpt het dan als je snel de 1-0 maakt. Uiteindelijk was dit een prachtig scenario. Strafschoppen blijft een loterij, maar we hebben het geflikt. Ik ben ondanks de pijn vreselijk blij en trots op de hele ploeg."