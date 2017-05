Hoedt eerder bij Oranje: "Anders vijf dagen niets doen"

17:16 – Wesley Hoedt heeft besloten om zich eerder bij de selectie van het Nederlands elftal in Portugal te voegen. De verdediger van Lazio Roma was geschorst voor het competitieduel van zondag tegen Crotone en is daardoor al present in Portugal.



De 23-jarige verdediger heeft die beslissing op eigen houtje genomen. "Ik ben geschorst voor die laatste wedstrijd", vertelt Hoedt aan de NOS. "Daarom heb ik besloten om nu al aan te sluiten bij Oranje, zodat ik niet vijf dagen niets zou doen", aldus de oud-speler van AZ, die nog niet met Dick Advocaat heeft gesproken. "Maar dat zal de komende dagen wel gebeuren als hij zich bij ons aansluit."



Hoedt beseft dat Oranje het seizoen op een goede manier moet afsluiten. "We moeten laten zien dat we gewoon een goed elftal zijn en dat we wat recht te zetten hebben."