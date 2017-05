Roma verzekert zich laat van plek twee bij afscheid Totti

20:02 – Francesco Totti kan terugkijken op een geslaagd afscheid bij AS Roma. De club slaagde er in de laatste speelronde in de Serie A in om de tweede plaats te pakken en zo plaatsing voor de Champions League af te dwingen. In de slotfase viel de winnende treffer waardoor Genoa met 3-2 werd verslagen.



Bij AS Roma draaide alles van te voren om het afscheid van Totti. De 40-jarige Roma-legende zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer en nam zondag afscheid in het Stadio Olimpico. Onder luid gejuich van het publiek betrad Totti, die op de bank begon, voorafgaand aan het duel al even het veld. Na drie minuten viel er echter weinig meer te juichen voor het thuispubliek toen Pietro Pellegri de bezoekers al na drie minuten op voorsprong zette.



Lang konden ze daar niet van genieten want Roma-topscorer Edin Dzeko maakte na tien minuten weer gelijk. De thuisploeg kwam een kwartier voor tijd op voorsprong dankzij een treffer van Daniele De Rossi. Daarmee leek de afscheidswedstrijd van Totti toch nog goed te gaan eindigen, maar dat was buiten Darko Lazovic omgerekend. Met nog tien minuten te gaan maakte hij de 2-2.



Het seizoen van AS Roma leek zo in mineur te gaan eindigen, maar in de absolute slotfase kwam het toch nog goed. In de laatste minuut van de officiële speeltijd tekende Diego Perotti voor de 3-2 en liet het Stadio Olimpico ontploffen.



Napoli

Napoli won zondag met 2-4 van Sampdoria en deed wat het moest doen. Door de winst van AS Roma moet de club echter genoegen nemen met de derde plaats en de voorronde Champions League. Voor rust was er al de 0-2 voorsprong dankzij goals van Dries Mertens en Lorenzo Insigne. En ook na rust werd er nog twee keer gescoord. Dit keer waren Marek Hamsik en José María Callejón trefzeker. Voor Sampdoria scoorden Fabio Quagliarella en Ricardo Alvarez.