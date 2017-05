Technisch manager De Kruijff gaat niet door bij NEC

28 mei 2017 – Edwin de Kruijff stopt als technisch manager van NEC. De Utrechter heeft besloten om zijn contract bij de Nijmeegse club niet te verlengen, zo laat hij weten aan De Gelderlander. De degradatie van de club heeft er volgens hem niets mee te maken.



De Kruijff was bij NEC in het bezit van een aflopend contract. Hij heeft besloten om dat niet te verlengen, zo laat hij na afloop van de wedstrijd tegen NAC weten. De technisch manager werd eerder dit seizoen, in november, aangesteld als opvolger van Danny Hoekman. "Ik heb niet honderd procent het goede gevoel om hier door te gaan en dan moet je het niet doen", verklaarde hij.



Volgens De Kruijff heeft de degradatie van NEC niets met zijn besluit te doen. "In de zes, zeven maanden die ik bij NEC heb gewerkt is veel gebeurd. Ik ben een gevoelsmens. Ik moet geen spijt krijgen van een beslissing, dat zijn niet goed zijn voor mij en ook niet voor de club", aldus de technisch manager.