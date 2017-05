Internationals sluiten aan voor tweede training Oranje

14:18 – Het Nederlands elftal heeft vandaag (maandag) de tweede training van het trainingskamp in de Portugese Algarve afgewerkt. De selectie van Oranje wordt groter en groter, aangezien steeds meer internationals zich bij de groep voegen.



Ajacieden Joël Veltman, Nick Viergever, Matthijs de Ligt en Kenny Tete meldden zich zondagavond in tegenstelling tot de geblesseerde Davy Klaassen bij Oranje, waar Vincent Janssen zich laat in de avond ook liet zien. Met negentien spelers, waaronder Nathan Aké, werd dinsdag de tweede oefensessie gedaan. De zes spelers die aansloten na de eerste training van zondag werkten nog een aangepast programma af.



Oranje draait warm voor de vriendschappelijke interlands tegen Marokko (woendag in Agadir) en Ivoorkust (zondag in Rotterdam) en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (vrijdag 9 juni, De Kuip).