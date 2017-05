Mäenpää met Brighton & Hove Albion Premier League in

17:32 – Niki Mäenpää had kunnen kiezen voor een terugkeer naar Nederland, maar heeft geopteerd voor een langer verblijf bij Brighton & Hove Albion. Met die club komt de 32-jarige keeper uit Finland volgend seizoen uit in de Premier League, na de tweede plaats in deze Championship-jaargang.



"Ondanks de interesse van twee eredivisieclubs hebben we besloten het contract bij Brighton te verlengen", melden Richinel Bryson en Juul Heldens (Ceasar Sports Account), de zaakwaarnemers van Mäenpää, tegenover FCUpdate.nl. Het gaat om een contract voor één seizoen, met de optie voor nog een jaar. Welke eredivisieclubs interesse hadden in Mäenpää is niet bekend.



Mäenpää speelde in Nederland voor FC Den Bosch, Willem II, AZ en VVV-Venlo. Laatstgenoemde club verliet hij medio 2015 voor Brighton, waarmee hij dit seizoen promotie naar de Premier League afdwong. Groot was het aandeel van Mäenpää in dat succes niet: hij speelde deze jaargang slechts één wedstrijd in het Championship.