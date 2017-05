AZ door met keeper Olij: "Debuut smaakt naar meer"

20:23 – AZ heeft het aflopende contract met Nick Olij verlengd. De 21-jarige doelman tekende maandag bij tot de zomer van 2019, met de optie voor nog twee jaar. Olij was dit seizoen de vaste keeper van Jong AZ, dat overtuigend kampioen werd in de Tweede Divisie. Daarnaast speelde hij één wedstrijd voor het eerste elftal van de Alkmaarders.



"Ik ben blij dat ik bij AZ heb kunnen verlengen", zegt Olij, opgeleid door AZ, op de clubwebsite. "Dit seizoen heb ik mijn debuut in het eerste gemaakt, waar ik vijf jaar keihard voor heb gewerkt. Dat smaakt naar meer. Met Jong AZ gaan we de Jupiler League in, waar ik me verder wil ontwikkelen. Op langere termijn is mijn doel uiteraard om keeper van het eerste elftal te worden. Daar ga ik de komende jaren hard mijn best voor doen."



AZ-directeur Max Huibers vult aan: "Nick is met zijn 21 jaar nog jong voor een keeper en heeft dus nog heel veel jaar voor zich om ervaring op te doen, want dat is essentieel voor zijn positie. Afgelopen jaar heeft hij bewezen dat hij een groot aandeel had in de titel van Jong AZ. Zowel in als buiten het veld. We zijn dus heel blij met het verlengen van Nick."