Coach Lammers neemt afscheid van Jong Vitesse

20:29 – John Lammers vertrekt komende zomer als trainer van Jong Vitesse. Beide partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over een nieuw contract. Lammers was sinds 2014 in dienst van de Arnhemse club.



"Ik heb een fijne tijd gehad in Arnhem met veel mooie momenten. We zijn twee keer kampioen geworden in de beloftencompetitie en stroomden in in de nieuw gevormde Tweede Divisie. Door verschillende omstandigheden is afgelopen seizoen niet geworden wat we ervan gehoopt hadden. Ik wil de supporters en iedereen binnen de club bedanken voor de mooie tijd", aldus Lammers op de clubwebsite.



Jong Vitesse eindigde dit seizoen als zeventiende in de Tweede Divisie en degradeerde daardoor naar de Derde Divisie.