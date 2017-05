Huddersfield-manager: "Ongelooflijk verhaal, sprookje"

22:03 – In de afgelopen jaren was Huddersfield Town een laagvlieger in het Championship, het tweede profniveau van Engeland, maar maandag dwong het promotie naar de Premier League af. De ploeg versloeg in de finale van de play-offs het Reading van manager Jaap Stam na penalty's.



"Voor het seizoen schreven veel analisten ons af, maar wat er is gebeurd, is een ongelooflijk verhaal. Een sprookje", aldus Huddersfield-manager David Wagner tegen Sky Sports. "We hebben veel kleine dingen geprobeerd om deze club vooruit te helpen. Normaal gesproken heb je drie of vier jaar nodig om te bereiken wat wij hebben gedaan."



Wagner, geboren in Duitsland en achtvoudig international van de Verenigde Staten, is sinds november 2015 de manager van Huddersfield. "Ik ben ontzettend blij, want toen ik hier kwam zei men dat ik onervaren was en niet bekend was met het Britse voetbal. Daar heb ik altijd tegen moeten vechten", vervolgt Wagner (45), die in het verleden wel ruim vier jaar trainer van Borussia Dortmund II was. "Het is bewezen dat ervaring belangrijk is, maar niet alles. Het gaat om ziel en zaligheid."