Barcelona-preses: "Valverde geeft jonge spelers de kans"

29 mei 2017 – Ernesto Valverde werd maandag aangesteld als nieuwe coach van FC Barcelona. Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van de Spaanse topclub, vindt dat de 53-jarige oefenmeester en de Blaugranes goed bij elkaar passen.



"Valverde is blij en staat te popelen voor de uitdaging om FC Barcelona te trainen", aldus Bartomeu. "Valverde heeft de vaardigheden, kennis en ervaring. Hij geeft jonge spelers de kans en zijn stijl en manier van werken passen bij die van ons. Zijn voetbalfilosofie komt heel goed overeen met die van ons en hij is een harde werker. Daarnaast is hij gepassioneerd om techniek toe te passen, zowel op de training als in de wedstrijden."



Valverde, afkomstig van Athletic de Bilbao, wordt komende donderdag gepresenteerd in Camp Nou.