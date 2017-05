AC Milan schiet eerste vuurwerk af op transfermarkt

11:36 – Het wordt een drukke en hete transferzomer bij AC Milan. De Italiaanse topclub gaat met de impulsen van de nieuwe Chinese eigenaars bouwen aan een nieuw team. De eerste bouwsteen voor de renovatie is gelegd, met de komst van Mateo Musacchio.



Musacchio arriveerde vorige week al in Milaan voor een medische keuring en is nu officieel gepresenteerd door de Rossoneri. De van Villarreal afkomstige verdediger tekent een contract tot de zomer van 2021. Milan maakt naar verluidt ongeveer 18 miljoen euro over naar Villarreal, waar Musacchio de afgelopen acht seizoenen werkzaam was.



In navolging van de defensieve aanwinst lijkt ook de komst van Franck Kessié snel bezegeld te worden. De middenvelder van de Serie A-revelatie Atalanta Bergamo bevindt zich momenteel in Milaan voor een medische keuring. De 20-jarige Kessié is persoonlijk al rond met Milan, dat ook al een overeenkomst bereikt heeft met Atalanta.



Kessié wordt hoogstwaarschijnlijk de tweede versterking voor Milan, maar het zou zomaar kunnen zijn dat Alvaro Morata ook naar de modestad komt. De 'supersub' van Real Madrid, die dit seizoen twintig goals en vier assists maakte terwijl hij slechts achttien keer in de basis begon, is volgens La Gazzetta dello Sport op weg naar Milan. Milan zou de spits al een voorstel hebben gedaan en komende maandag lijken de Italianen om tafel te gaan met Real Madrid. Een bedrag van 60 miljoen euro wordt genoemd als transfersom.