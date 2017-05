Van Dongen na blessure weer bij Oranje Leeuwinnen

17:19 – Merel van Dongen keert terug in de selectie van de Oranje Leeuwinnen. De 24-jarige middenveldster van Ajax moest vanwege een blessure passen voor de laatste interlands van Nederland.



Bondscoach Sarina Wiegman heeft 25 speelsters geselecteerd voor de oefenwedstrijden tegen Japan (9 juni, Breda) en Oostenrijk (13 juni, Deventer). Oranje is in de voorbereiding op het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Leeuwinnen zitten in een poule met België, Noorwegen en Denemarken.



Selectie Oranje Leeuwinnen

Mandy van den Berg (Reading FC), Sheila van den Bulk (Djurgardens IF), Angela Christ (PSV), Anouk Dekker (Montpellier), Merel van Dongen (Ajax), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Achilles'29), Sisca Folkertsma (PSV), Loes Geurts (Paris Saint-Germain), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Ellen Jansen (FC Twente), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Danique Kerkdijk (FC Twente), Vanity Lewerissa (PSV), Desiree van Lunteren (Ajax), Lieke Martens (FC Rosengard), Vivianne Miedema (Bayern München), Liza van der Most (Ajax), Jill Roord (FC Twente), Shanice van de Sanden (Liverpool), Sherida Spitse (FC Twente), Sari van Veenendaal (Arsenal), Siri Worm (FC Twente) en Kelly Zeeman (Ajax).