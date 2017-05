Mahrez wil vertrekken bij Leicester City: "Juiste moment"

17:34 – Samen met N'Golo Kanté en Jamie Vardy vormde Riyad Mahrez de gouden driehoek bij het Leicester City dat in het seizoen 2015/2016 verrassend kampioen van Engeland werd. Nadat Kanté afgelopen zomer al naar Chelsea vertrok, heeft ook Mahrez te kennen gegeven dat hij het King Power Stadion wil verlaten.



Mahrez heeft het bestuur van Leicester City laten weten dat hij dit het juiste moment vindt om afscheid te nemen van de club. Afgelopen zomer zat de 26-jarige aanvaller uit Algerije al met de voorzitter van Leicester City om de tafel, waarbij werd afgesproken dat de speler nog één jaar zou blijven. "Maar ik ben ontzettend ambitieus en heb het gevoel dat het nu tijd is voor een nieuwe uitdaging", aldus Mahrez in een officieel statement.



Leicester City nam Mahrez in januari 2014 over van Le Havre. "Bij Leicester heb ik de mooiste jaren van mijn loopbaan beleefd. Ik heb genoten van elk moment", vervolgt de international. Hij is trots op zijn prestaties met Leicester City en zal altijd een speciaal gevoel blijven houden voor de club. "De relatie die ik heb met de club en onze geweldige fans is iets dat ik voor altijd bij me zal dragen. Ik hoop dat iedereen mijn beslissing begrijpt en respecteert."