Wat staat er de komende maanden op de agenda?

20:41 – Hier en daar wordt nog gestreden om een internationaal ticket, of om promotie/degradatie, maar de hoofdprijzen in de belangrijkste nationale competities van Europa zijn verdeeld. Een WK of EK is er deze zomer niet, desondanks hoeven voetbalfans zich de komende maanden niet te vervelen. Er is namelijk nog genoeg te beleven, FCUpdate.nl zet de belangrijkste evenementen op een rijtje.



Champions League-finales in Cardiff

Het waarschijnlijke hoogtepunt van de competitieloze maanden is al snel. Komende zaterdag, 3 juni (aftrap 20.45 uur), strijden Juventus en Real Madrid in het Millennium Stadium in Cardiff om de winst van de Champions League. Van de voorgaande acht finales die Juventus speelde in Europa's grootste clubtoernooi verloor het er zes. Als de Italianen opnieuw ten onder gaan, dan levert dat een primeur op voor Real Madrid. Sinds de Europa Cup 1 als Champions League door het leven gaat, is het nog geen enkele club gelukt haar Europese titel te prolongeren. Real Madrid kan in Wales de ban breken.



Twee dagen eerder, donderdag 1 juni (aftrap 20.45 uur), is Cardiff ook al het decor voor de eindstrijd van de Champions League voor vrouwen. Dan wordt er gespeeld in het kleinere Cardiff City Stadium. Met Paris Saint-Germain, de ploeg van keepster Loes Geurts, en Olympique Lyon wacht ons een Frans onderonsje. Lyon gaat voor titelprolongatie (bij de vrouwen zou dat geen primeur zijn) en haar vierde Europese titel in totaal, waarmee het op gelijke hoogte zou komen met recordhouder FFC Frankfurt.



Advocaat begint bij Nederlands elftal

Dick Advocaat begint op dinsdag 6 juni aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op vrijdag 9 juni in De Kuip (aftrap 20.45 uur) is het eerste duel in de nieuwe termijn van de Haagse oefenmeester. Halverwege de kwalificatiecyclus voor het WK 2018 in Rusland staat Oranje vierde in de groep. Het heeft zes punten minder dan leider Frankrijk en drie stuks minder dan nummer twee Zweden. De negen poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de acht beste nummers twee krijgen in de play-offs een herkansing. Van 9 tot en met 11 juni is er ook elders volop actie in de WK-voorronde.



In aanloop naar het treffen met Luxemburg oefent het Nederlands elftal op woensdag 31 mei (aftrap 19.30 uur) in en tegen Marokko. Vier dagen later, zondag 4 juni (aftrap 19.30 uur), speelt Oranje in De Kuip vriendschappelijk tegen Ivoorkust. Door de afwezigheid van Advocaat, die nog competitieverplichtingen heeft met zijn huidige werkgever Fenerbahçe, staat Nederland tegen Marokko en Ivoorkust onder leiding van interim-bondscoach Fred Grim. Net als Advocaat begint ook zijn assistent Ruud Gullit op 6 juni met zijn werkzaamheden bij de nationale ploeg.



Voorproefje op WK in Rusland

Eén jaar voor het WK gaan we traditiegetrouw al warmdraaien voor de mondiale titelstrijd. Rusland is van 17 juni tot en met 2 juli gastheer voor de Confederations Cup . Met de Russen, Europees kampioen Portugal en wereldkampioen Duitsland heeft Europa drie ijzers in het vuur. Nieuw-Zeeland, Mexico, Kameroen, Chili en Australië, de beste van hun eigen continent (Australië behoort in de voetballerij tot Azië), completeren het deelnemersveld.

Rusland heeft in groep A gezelschap van Nieuw-Zeeland, Portugal en Mexico. In poule B ontmoet Duitsland Kameroen, Chili en Australië. De Russen openen het toernooi op zaterdag 17 juni (aftrap 17.00 uur) met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in St. Petersburg. De finale is op zondag 2 juli (aftrap 19.00 uur), eveneens in St. Petersburg. Vier jaar geleden maakte gastland Brazilië veel indruk op de Confederations Cup - het won in de finale met 3-0 van Spanje - maar is er deze keer niet bij. Dat laatste geldt ook voor de Spanjaarden.



Voor de fijnproever is er van 7 tot en met 26 juli in de Verenigde Staten ook nog de Concacaf Gold Cup, de titelstrijd voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Zevenvoudig kampioen Mexico is de titelverdediger, de Amerikanen gaan in eigen land op jacht naar hun zesde eindzege.

Jeugd komt ook in actie

Ook de jeugdinternationals zitten de komende periode niet stil. In Zuid-Korea is het WK onder 20 zelfs al in een volle gang. Het jeugd-WK ging op 20 mei van start, de finale is op 11 juni in Suwon. Met Portugal en Venezuela zijn er al twee kwartfinalisten bekend, de resterende zes wedstrijden in de achtste finales worden woensdag en donderdag afgewerkt. De finalisten van de vorige editie in 2015, Servië (winnaar) en Brazilië (runner-up), wisten zich niet te plaatsen voor de eindronde, Nederland evenmin.

Ook plaatsing voor het EK onder 21, van 16 tot en met 30 juni in Polen, ging aan Nederland voorbij. In de voorronde eindigde het onder Slowakije in de poulefase en het pakte te weinig punten om een herkansing te kunnen krijgen in de play-offs. Nederland is wel vertegenwoordigd op het EK onder 19, dat van 2 tot en met 15 juli op de agenda staat en in Georgië wordt gespeeld. De manschappen van Maarten Stekelenburg treffen in de poulefase Duitsland, Engeland en Bulgarije. De Bulgaren hielden in de voorronde onder meer titelhouder Frankrijk, dat ontbreekt op het eindtoernooi, onder zich.



Leeuwinnen op EK in eigen land

Eén dag na de finale van het EK onder 19 verschuift de focus van Georgië naar Nederland, dat van 16 juli tot en met 6 augustus het strijdtoneel voor het EK-vrouwen is. De Oranje Leeuwinnen openen het toernooi met een wedstrijd tegen Noorwegen in Stadion Galgenwaard (aftrap 18.00 uur). Verder treft de equipe van bondscoach Sarina Wiegman in de groepsfase België en Denemarken.

"Ons doel is het Nederlands vrouwenvoetbal voorgoed op de kaart te zetten. En uiteraard begint dat met wedstrijden winnen. Laten we eerst maar die poulefase doorkomen. We willen het hoogste bereiken. Maar wat dat is, moet nog blijken", blikte Wiegman dinsdag bij de NOS vooruit op het EK. Voor het openingsduel met Noorwegen zijn al 19.000 kaarten verkocht.



De Nederlandse voetbalvrouwen werden vier jaar geleden bij de laatste Europese titelstrijd in de groepsfase uitgeschakeld, in 2009 reikten ze als debutant verrassend tot de laatste vier. In aanloop naar het EK in Nederland oefenen de Leeuwinnen tegen Japan (9 juni, aftrap 18.30 uur in Breda), Oostenrijk (13 juni, aftrap 20.45 uur in Deventer) en Wales (8 juli).



Europese voorrondes én topclubs

Door het EK-vrouwen in Nederland moet FC Utrecht haar thuiswedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League (loting 19 juni) afwerken in Waalwijk. Dat duel is op 13 of 20 juli. In een eventuele derde kwalificatieronde (27 juli/3 augustus) kunnen de Domstedelingen wel weer in de eigen Galgenwaard terecht. In de derde voorronde van de Europa League stroomt ook PSV in, Vitesse is als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.



De eerste ronde van het kwalificatietraject voor de Champions League begint al op 27 juni. Ajax hoeft pas vier weken later aan de bak. De Amsterdammers starten in de derde voorronde van het miljoenenbal, die op 25/26 juli (eerste ontmoeting) en 1/2 augustus (return) wordt afgewerkt. Ajax heeft op 14 juli een beschermde status bij de loting voor de derde kwalificatieronde. Feyenoord, de kampioen van Nederland, start direct in het hoofdtoernooi van de CL.





Wie liever naar de grootste clubs ter wereld kijkt, zal zich verheugen op dinsdag 18 juli. Op die dag klinkt het startschot voor de International Champions Cup. Het deelnemersveld bestaat uit FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, AS Roma, AC Milan, Internazionale en Paris Saint-Germain.



Op zaterdag 5 augustus zien we weer Nederlands voetbal, als Feyenoord en Vitesse gaan strijden om de Johan Cruijff Schaal. Een week later begint de Eredivisie weer.