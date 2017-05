Stekelenburg klaar met selectiepuzzel bij Oranje -19

30 mei 2017 – Maarten Stekelenburg, de trainer van Oranje onder 19, heeft 23 spelers opgeroepen waarmee hij de voorbereiding op het EK in Georgië wil beginnen. Deze groep komt tussen maandag 12 juni en donderdag 22 juni meerdere keren bij elkaar.



Selectie Oranje onder 19

Mex Bakker (NEC), Navajo Bakboord (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Jurich Carolina (PSV), Tristan Dekker (VVV-Venlo), Javairo Dilrosun (Manchester City), Jay-Roy Grot (NEC), Ferdi Kadioglu (NEC), Boy Kemper (Ajax), Mats Knoester (Feyenoord), Rodney Kongolo (Manchester City), Teun Koopmeiners (AZ), Lars Kramer (NEC), Noa Lang (Ajax), Justin Lonwijk (PSV), Mike van de Meulenhof (PSV), Ché Nunnely (Ajax), Armando Obispo (PSV), Ragnar Oratmangoen (NEC), Maarten Paes (NEC), Joël Piroe (PSV), Dani de Wit (Ajax), Robin Zwartjens (Feyenoord)"Ik ben tevreden met deze selectie en samen gaan we er alles aan doen om hoge ogen te gooien op dit eindtoernooi", aldus Stekelenburg in een KNVB-persbericht. "In vergelijking met de kwalificatie spelen we tijdens het EK met een grotendeels andere selectie. Dit komt omdat dit toernooi niet op de FIFA-kalender staat en wij spelers daarom niet kunnen opeisen. Na intensief overleg met clubs heeft een aantal van hen ervoor gekozen om spelers, die deel uitmaken van hun A-selectie, niet af te staan voor dit EK. Daarom was het even puzzelen voor ons en in een zware poule met landen als Engeland en Duitsland zorgt dit voor een extra uitdaging. Samen met het team kijk ik vanaf nu vooruit en hebben wij vooral erg veel zin om onze krachten te meten met de top acht van Europa."Stekelenburg brengt zijn selectie op 22 juni terug tot negentien spelers. Op 29 juni vertrekt Oranje onder 19 naar Georgië, waar van 2 tot en met 15 juli het EK wordt gehouden. Op het eindtoernooi neemt Nederland het achtereenvolgens op tegen Duitsland, Engeland en Bulgarije.