Sousa vertrekt na twee jaar als coach van Fiorentina

30 mei 2017 – Paulo Sousa vertrekt komende zomer als trainer van Fiorentina, zo bevestigde hij afgelopen weekend na het 2-2 gelijkspel tegen Pescara in de laatste speelronde van de Serie A. In het geruchtencircuit wordt de Portugese oefenmeester gelinkt aan FC Porto en Borussia Dortmund.



Fiorentina stelde Sousa medio 2015 aan als opvolger van de ontslagen Vincenzo Montella. De samenwerking tussen de Toscaanse club en Portugese trainer begon voortvarend. In de jaargang 2015/2016 deed Fiorentina in de eerste seizoenshelft mee om de koppositie in de Serie A, maar daarna werden de prestaties minder. Dit seizoen eindigde de equipe uit Florence op de achtste plaats in de competitie, waardoor het voor het eerst sinds 2012 naast een Europees ticket greep.



Op de vraag van Sky Sport Italia waar zijn toekomst ligt, antwoordde Sousa: "Ik ga terug naar huis en met alle vormen van respect zal ik luisteren naar alle mogelijkheden die het leven mij biedt".