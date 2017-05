Vier nieuwe meldingen van seksueel misbruik bij PSV

8:54 – Nadat er op 6 mei een voormalig jeugdspeler van PSV melding maakte van seksueel misbruik, zijn er de afgelopen tijd vier nieuwe meldingen binnengekomen. Dat brengen De Volkskrant en PSV naar buiten. De nieuwe meldingen komen voort uit gebeurtenissen in de jaren zeventig, tachtig en de vroege jaren negentig. De vermoedelijke daders zijn niet meer werkzaam bij PSV.



Algemeen directeur Toon Gerbrands baalt enorm van de situatie. "Zoals ik begin mei al aangaf; dit is vooral verschrikkelijk voor de slachtoffers. Hen is een verschrikkelijk iets aangedaan", zegt de bestuurder op het digitale thuis van PSV. Gerbrands zocht zelf de dialoog met twee slachtoffers, die bewust niet doorverwezen werden. "We wilden een veilige omgeving creëren, waarin mensen vrijuit over hun trauma konden spreken. Dat is gelukt en ook De Volkskrant is daar in geslaagd. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Deze slachtoffers hebben over een enorme drempel moeten stappen en verdienen het om serieus te worden genomen. In het vervolgtraject bieden we ze specialistische hulp aan."



Het thema van seksueel misbruik wordt steeds actueler, sinds Andy Woodward in Engeland de klok luidde. Dat ziet Gerbrands ook. "Naast het feit dat slachtoffers dit als een kans zien om een eerste of volgende stap in de verwerking te zetten, zorgt het ook voor een bepaalde alertheid binnen sportclubs. Wij bij PSV hebben allerlei formele en informele maatregelen genomen, maar omdat wij ook leren van de verhalen van de slachtoffers, ontstaat er een nieuw bewustzijn. Hoe vervelend het ook klinkt in deze affaire, dat is positief. Je kunt zoiets namelijk nooit helemaal uitsluiten en daarom moet je het bespreekbaar maken."