Clubicoon De Rossi nog jaren aan AS Roma verbonden

13:10 – Met Francesco Totti heeft de grootste legende van AS Roma afscheid genomen, maar een ander icoon van de Romeinse topclub heeft zijn contract juist verlengd. Daniele de Rossi heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst die hem tot medio 2019 in Stadio Olimpico houdt, zo kondigen de Giallorossi aan via de officiële clubkanalen.



De Rossi wordt, net als Totti, al jaren op handen gedragen bij Roma. De 33-jarige middenvelder is na het vertrokken icoon de speler met de meeste officiëlle wedstrijden achter zijn naam bij de hoofdstedelingen. Totti kwam 786 in actie voor Roma, De Rossi volgt met 561 optredens. De bebaarde middenvelder maakte 59 doelpunten in deze wedstrijden.



De Rossi is honderdvoudig international van Italië, waarmee hij het WK 2006 wist te winnen. De middenvelder, die ook weleens in het centrum van de defensie wordt geposteerd, debuteerde in 2001 in het eerste elftal van Roma.



Afgelopen maandag tekende ook Kevin Strootman een nieuw contract bij Roma.