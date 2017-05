Valverde ambitieus: "Wil FC Barcelona nog beter maken"

17:30 – Ernesto Valverde was woensdag voor het eerst aanwezig bij FC Barcelona. De opvolger van Luis Enrique wordt donderdag officieel gepresenteerd, maar was al een dag eerder in Camp Nou voor een fotosessie. Tegenover Barcelona TV sprak hij zijn verwachtingen uit voor het komende seizoen.



Valverde komt over van Athletic Bilbao. "Het is een voorrecht om hier te zijn. Ik ben heel blij dat de club aan mij heeft gedacht en me gevraagd heeft voor deze functie. Het gaat een enorme uitdaging worden en ik wil Barcelona nog beter maken dan het al is", aldus de ambitieuze trainer, die als speler al actief was bij de club. "Maar dat is lang geleden. Ik ben nu veel ouder en dit is een heel andere tijd. Ik weet nu veel beter wat het betekent om deze stap te nemen. Ik was toen heel jong."



FC Barcelona beleefde de laatste jaren veel successen en pakte een behoorlijk aantal prijzen. "Ik zou graag zien dat de supporters kunnen blijven genieten van wat ze de laatste jaren hebben aanschouwd. In de voorgaande seizoenen hebben ze veel geweldige spelers en trainers gezien. Dat wil ik zo houden. Ik hoop dat er straks nog meer te genieten valt en dat ze trots zullen zijn op dit team", besloot Valverde.