Scorende Promes: "Zelf altijd vertrouwen in gehouden"

31 mei 2017 – Quincy Promes was de uitblinker aan de kant van Nederland tijdens het oefenduel met Marokko. De speler van Spartak Moskou had met een doelpunt een een assist een groot aandeel in de 1-2 zege in Agadir. De buitenspeler is blij dat hij het nu ook bij Oranje weer eens laat zien.



Bij Spartak Moskou scoort Promes aan de lopende band, maar bij het Nederlands elftal bleef hij steken op twee doelpunten. Tot het duel in Agadir. "Zelf heb ik er altijd vertrouwen in gehouden. De goals en assists zouden vanzelf komen", zegt hij na afloop tegenover de camera van SBS6. "Veel mensen spraken erover en ik ben blij dat het nu gelukt is."



"Zolang we winnen, maakt het me niet uit wie ze maakt. Maar het is wel fijn dat ik het nu ben", vervolgt Promes, die stelt dat de oefenzege vertrouwen geeft voor Oranje. "Alles zat erin bij deze overwinning. Zelfs een rode kaart, waardoor het aan het einde nog best lastig werd. Maar hoe we uiteindelijk de zege eruit hebben gesleept, is een compliment waard."