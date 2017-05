Aké kijkt terug op prima debuut: "Dit is een jongensdroom"

31 mei 2017 – Nathan Aké debuteerde woensdag in het Nederlands elftal tijdens het vriendschappelijke duel met Marokko (1-2 winst). Het talent van Chelsea mocht direct negentig minuten lang blijven staan van interim-bondscoach Fred Grim en bleef zonder al te veel problemen overeind.



"Het is mooi dat we hebben gewonnen, maar het was niet de beste wedstrijd", aldus Aké na afloop tegenover FOX Sports. "De eerste helft was wel redelijk, toen begonnen we wel goed en hadden goed druk op de bal. Maar de tweede helft begonnen we te slap en zakten we te veel in. Na de rode kaart liepen we helemaal achter de feiten aan. Maar iedereen heeft hard gevochten om toch de overwinning nog binnen te slepen."



Aké kreeg dinsdag tijdens de training van Oranje te horen dat hij tegen Marokko mocht starten. "Ik had gehoopt dat ik een paar minuten zou krijgen. Maar het is altijd mooi dat je in de basis mag staan. Dit is een jongensdroom. Je wilt altijd in het Nederlands elftal spelen en als je er nu staat dan is dat mooi", aldus de verdediger, die kan terugkijken op een prima debuut. "Het ging wel oké, aan het einde was ik een beetje vermoeid. Ik heb dan ook een tijdje geen linksback meer gespeeld. Ik speel liever centraal achterin, maar als ik speel ben ik tevreden."