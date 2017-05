Konyaspor wint Turkse beker en pakt eerste prijs ooit

0:01 – Konyaspor heeft woensdagavond beslag gelegd op de Turkse beker. Na strafschoppen werd Istanbul Basaksehir verslagen. In de reguliere speeltijd kwamen beide clubs niet tot scoren. Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat er een prijs wordt gewonnen.



Tijdens de wedstrijd zelf was weinig spektakel te beleven. Na 120 minuten spelen stond er nog een 0-0 stand op het scorebord, waardoor strafschoppen uitkomst moesten brengen. In de penaltyserie miste Basaksehir vervolgens de tweede en de derde strafschop terwijl Konyaspor vier keer raak schoot.



De bekerwinst van Konyaspor is slecht nieuws voor Fenerbahçe en Galatasaray. Istanbul Basaksehir is als nummer twee van de Turkse Süper Lig al zeker van een ticket voor de voorronde Champions League. Bij bekerwinst van die club werd het ticket voor de Europa League dus doorgeschoven. De nummers drie en vier moeten door de bekerwinst van Konyaspor dus 'gewoon' voorrondes spelen.



Fenerbahçe en Galatasaray strijden in de laatste speelronde om de derde plaats. Beide clubs hebben evenveel punten. Fenerbahçe heeft een iets beter doelsaldo, maar ook dat scheelt maar twee punten.