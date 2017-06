City droomt hardop van quadruple: "Waarom niet?"

8:49 – Manchester City heeft voor volgend seizoen torenhoge ambities. Voorzitter Khaldoon Al Mubarak droomt hardop van de 'quadruple': de landstitel, de Champions League, de FA Cup en de League Cup. "Pep (Guardiola, red.) wil alles winnen. Daarom hou ik van hem, want dat wil ik ook."



"Het kan mislukken, maar ik verzeker dat wij het gaan proberen", zegt Al Mubarak tegen de BBC. "De ambitie voor het winnen van de Champions League is een droom die mij elke dag motiveert, omdat wij weten dat we dat kunnen."



In Guardiola's eerste seizoen bij The Citizens werd de Spanjaard derde in de Premier League, bereikte Guardiola de laatste zestien van de Champions League, was de halve finale in de FA Cup het eindstation en strandde City in de achtste finales van de League Cup.



Al Mubarak: "Volgend seizoen wordt een zwaar jaar voor ons. De verwachtingen en ambities zijn hoog. Ik heb er veel vertrouwen in dat wij volgend jaar erg sterk terugkomen. De droom is de treble, die wil ik winnen. Maar laten we gaan voor de quadruple. Waarom niet?"