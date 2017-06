Ronaldo geniet van Messi: "Hou ervan hem te zien spelen"

11:57 – Cristiano Ronaldo geniet als hij Lionel Messi ziet spelen. In tegenstelling tot wat media schrijven is de relatie tussen de twee wereldsterren in orde, aldus de Portugees. "Hij is een collega van mij, niet een rivaal", zegt Ronaldo tegen FOX Sports Argentina. "Ik ben geen vriend van Messi, maar wij zijn professionals."



"We hebben de laatste tien jaar tijdens ceremonies veel momenten met elkaar gedeeld. Met elkaar uit eten doen we niet, maar ik respecteer hem." Ronaldo vervolgt: "Het is meer een issue van de pers, die hun kranten willen verkopen en hun werk willen doen. Hoe kan ik iemand niet leuk vinden die helemaal niets fout heeft gedaan?"



Andersom spreekt Messi ook geen slecht nieuws over Ronaldo. "Wanneer hij gevraagd wordt naar mij, is hij altijd positief. Ik hou ervan om hem te zien spelen. Het is mooi om naar goede voetballers te kijken, hij is er een van."