Rüdiger over racisme in Italië: "Een serieus probleem"

13:24 – Antonio Rüdiger noemt racisme in Italië een groot probleem. Zelf was de Duitse verdediger van AS Roma dit seizoen al eens slachtoffer. Evenals Medhi Benatia (Juventus) en Sulley Muntari (Pescara Calcio). Rüdiger roept op tot actie. "Ik neem dit erg serieus."



Senad Lulic van Lazio plaatste in december racistische opmerkingen richting Rüdiger. Het is slechts één incident in een serie van meerdere. "Ik kan en mag dit niet negeren. Ik maak hier deel van uit", zegt hij tegen BILD. "Racisme is in Italië een serieus probleem."



Benatia hoorde na een wedstrijd van Juventus racistische teksten in zijn oortje, dat terwijl hij een interview gaf. Rüdiger: "Incidenten zoals die van Benatia en mij gebeuren te vaak. Dat is reden dat er nu iets moet gebeuren." Rüdiger roept onder andere de FIFA op. "Als de Italiaanse bond niets doet, moet de FIFA gaan handelen. Het is te makkelijk om alleen met een campagne te komen, en vervolgens niets concreets te doen."



Ook voor mensen van 'buitenaf' heeft de Roma-verdediger een boodschap. "Met alle respect: het is voor mensen met een andere huidskleur te makkelijk om te zeggen dat we rustig moeten blijven. Op die manier verandert het niet."