UEFA zet de gestopte Totti prachtig in het zonnetje

16:16 – De UEFA gaat Francesco Totti op een prachtige manier danken voor zijn prachtige carrière. De veertigjarige speler, die afgelopen weekend een punt zette achter zijn loopbaan, krijgt in augustus de hoogste onderscheiding van de UEFA voor zijn verdiensten voor het voetbal.



Dat kondigt UEFA-president Aleksander Ceferin aan op de website van de bond. De UEFA wil Totti in het zonnetje zetten vanwege zijn 'fantastische carrière'. Ceferin zegt dat de international 'buitengewone trouw en toewijding' heeft getoond aan AS Roma. "Totti heeft bijna een kwart eeuw alles voor zijn club gegeven en heeft een geweldige trouw aan het voetbal laten zien."



De aanvaller is de zeventiende speler die de eervolle prijs, de zogenaamde 'UEFA President's Award', krijgt. In het verleden kregen onder meer Johan Cruijff, Frank Rijkaard en Franz Beckenbauer de eervolle onderscheiding. Totti is na Paulo Maldini de tweede Italiaan.