Touré blijft na moeilijke start toch bij Guardiola spelen

19:07 – In het begin van het afgelopen seizoen konden Yaya Touré en Pep Guardiola elkaar niet luchten of zien, maar de speler knokte zich onder de Spaanse coach toch in het elftal van Manchester City. De Ivoriaan ziet nu ook toekomst in het spelen onder Guardiola, aangezien hij vandaag (donderdag) voor één seizoen heeft bijgetekend.



Touré speelt al sinds 2010 in Manchester en is voorlopig nog niet uitgekeken op de Engelse topclub. "Toen ik hier kwam, voelde ik dat deze club iets bijzonders heeft. Ik ben heel blij dat ik bij deze geweldige club hoor en wil met mijn geweldige ploeggenoten nieuwe doelen halen. Mijn periode hier is nog niet klaar."



Ook directeur Txiki Begiristain is blij dat Touré, die een aflopend contract had, bij de club blijft. "Yaya heeft altijd uitstekend werk geleverd", zegt hij. "Hij is één van de meest ervaren spelers en we hopen met hem weer een mooi seizoen te hebben."