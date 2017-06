Twente bindt jonge Borussia Dortmund-middenvelder

19:14 – De nieuwste aanwinst van FC Twente is een opvallende naam. De club uit Enschede heeft zich verzekerd van de diensten van Alexander Laukart, een achttienjarige middenvelder die overkomt van Borussia Dortmund. Hij heeft voor drie seizoenen getekend in Enschede.



De middenvelder speelde de afgelopen twee seizoenen voor Dortmund, waar hij het Onder 19-team haalde. Het afgelopen jaar was hij met de club actief in de UEFA Youth League, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit. Daardoor zoekt hij nu zijn heil in Enschede. "Ik ben blij dat ik bij FC Twente heb getekend en heb er veel zin in om in dit prachtige stadion te gaan spelen. Ik ben een speler die het spel leest en altijd wil winnen. Als de supporters blij naar huis gaan, ben ik ook gelukkig", reageert de trotse Duitser.



Directeur Jan van Halst is verheugd met de komst van de middenvelder. "We zijn blij dat we een talentvolle speler als Alexander aan FC Twente hebben weten te binden. We hebben hem meerdere keren aan het werk gezien bij Dortmund O19, waarmee hij dit jaar kampioen is geworden en ook in de UEFA Youth League uitkwam. Alexander is een linksbenige speler met overzicht, die op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan. Hij krijgt bij FC Twente de kans om op Eredivisie-niveau te laten zien wat hij kan."



Bron foto: FC Twente