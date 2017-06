Red Bull Salzburg legt beslag op Oostenrijkse beker

1 juni 2017 – Het is een uitstekend seizoen voor Red Bull Salzburg. De topclub uit Oostenrijk legde eerder al beslag op de landstitel en heeft vanavond (donderdag) ook de nationale beker gewonnen. Het is voor de club de vijfde keer dat het de beker wint.



In de finale werd Rapid Wien, dat in de reguliere competitie vijfde is geworden, met 2-1 verslagen. Diadie Samassekou werd de matchwinner door vijf minuten voor het einde de winnende goal te produceren.



Onlangs werd de club uit Salzburg al voor de elfde keer kampioen van Oostenrijk. Ook toen was Rapid Wien de tegenstander in de kampioenswedstrijd, dat duel eindigde in een 1-0 zege voor de ploeg van de energiedrankjesreus.