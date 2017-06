Officieel: Sampaoli volgt Bauza op bij Argentijnse ploeg

7:31 – De Argentijnse voetbalfederatie heeft Jorge Sampaoli officieel aangesteld als de nieuwe bondscoach. De innovatief aangeschreven oefenmeester neemt het roer over van Edgardo Bauza, onder wie La Albiceleste teleurstellend presteerden in de kwalificatiecyclus voor het WK 2018 in Rusland.



Sampaoli komt over van Sevilla, waarmee hij in de eerste seizoenshelft knap meedeed in de bovenste regionen van de Primera División, maar uiteindelijk 21 punten achter kampioen Real Madrid eindigde op de vierde plaats. Voor zijn periode van één seizoen in Andalusië maakte Sampaoli furore met Chili, waarmee hij de Copa América won in 2015 en uitstekend presteerde op het WK 2014. Voor zijn klus als Chileense bondscoach was hij als trainer werkzaam bij Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, Deportivo O'Higgins, Sport Emelec en Club Universidad de Chile.



Sampaoli, die nog één jaar contract had bij Sevilla, stapt in op een spannend moment voor Argentinië. Met nog vier speelronden te gaan staat het Zuid-Afrikaanse land niet op een plaats die automatisch recht geeft op plaatsing voor het WK. De huidige vijfde plaats geeft recht op deelname aan de play-offs. Chili (23), Uruguay (23) en Colombia (24) staan echter vlak boven de Argentijnen, die zelf 22 punten hebben. Het is wel oppassen geblazen, omdat ze op hun beurt nog wel de hete adem van Ecuador (20) in de nek voelen.