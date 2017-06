Vitesse oefent tegen Sparta Praag en Aston Villa

9:00 – Vitesse neemt het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer op tegen Aston Villa, Oostende en Sparta Praag. De Arnhemmers werken toe naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op zaterdag 5 augustus, en de start van de Eredivisie een week later.



Over ruim een maand, op zaterdag 8 juli, oefent de bekerwinnaar tegen Oostende. De Belgen spelen volgend seizoen net als Vitesse in de Europa League, meldt de Arnhemse club via de officiële kanalen. De locatie wordt later bekend.



Vitesse gaat van maandag 10 juli tot en met zondag 16 juli op trainingskamp naar Oostenrijk. De ploeg van Henk Fraser speelt op donderdag 20 juli een oefenduel in Tsjechië met topclub Sparta Praag.



Aston Villa is vijf dagen later de tegenstander, op nog nader te bepalen terrein. Vitesse heeft op zaterdag 29 juli ook een oefenduel gepland, maar wie de nummer vijf van de Eredivisie treft is op dit moment onbekend.



Oefenwedstrijden Vitesse

Zaterdag 8 juli: Vitesse – Oostende (16.00 uur, locatie nnb)

Donderdag 20: juli Sparta Praag – Vitesse (Praag, tijdstip nnb)

Dinsdag 25 juli: Aston Villa – Vitesse (locatie en tijdstip nnb)

Zaterdag 29 juli: tegenstander wordt later bekendgemaakt