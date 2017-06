PL-clubs krijgen 2,75 miljard euro; Chelsea spant de kroon

9:00 – De Premier League heeft een boekje opengedaan over de verdeling van het prijzengeld in de competitie en heeft ook een overzicht gepresenteerd van de uitgaven van de twintig clubs uit de prestigieuze Engelse liga. In totaal streken de ploegen ongeveer 468 miljoen euro aan prijzengeld op, terwijl er in totaal ruim 2,75 miljard euro verdiend werd door de Premier League-clubs. Vorig jaar was dit vanwege een andere tv-deal nog 1,83 miljoen euro.



Chelsea kreeg 173 miljoen euro uitbetaald wegens het behalen van het kampioenschap en spant daarmee de kroon op het lijstje van clubs met de meeste inkomsten. Manchester City (168,6), Liverpool (167,7 miljoen), Tottenham Hotspur (167 miljoen), Manchester United (162 miljoen) en Arsenal (160,3 miljoen) zijn, niet geheel verrassend, de clubs met de meeste verdiensten.



Sunderland kreeg het minste geld, te weten 107,3 miljoen euro. Dat is nog meer dan Leicester City vorig jaar kreeg bij het behalen van de landstitel.



Foto: premierleague.com