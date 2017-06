Moreno en Mexico winnen oefenduel met Ierland

10:32 – Met PSV'er Héctor Moreno in de basis heeft Mexico donderdagavond (lokale tijd) het oefenduel met Ierland gewonnen (3-1). De Mexicanen bereiden zich voor op twee WK-kwalificatieduels en de Confederations Cup in Rusland.



Voormalig FC Twente-speler Jesús Corona opende na een kwartier de score voor Mexico. Die voorsprong verdubbelde Raúl Jiménez vanaf de penaltystip. Vlak na rust besliste Carlos Vela de oefenwedstrijd. De 3-1 van Stephen Gleeson was voor de statistieken.



Moreno bleef in de rust achter in de kleedkamers. Zijn PSV-collega Andrés Guardado zat niet bij de selectie. Mexico speelt komende week kwalificatiewedstrijden tegen Honduras en de Verenigde Staten. Daarna staat het WK-opwarmertje voor de deur.



Op de Confederations Cup treft Mexico Portugal, Nieuw-Zeeland en gastland Rusland in de poulefase. In de andere poule treffen Duitsland, Kameroen, Australië en Chili elkaar. Het toernooi begint over iets meer dan twee weken op zaterdag 17 juni.