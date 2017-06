Sampaoli laat alles om 'zeer gemotiveerde' Messi draaien

12:07 – Er was donderdag witte rook te zien in Buenos Aires. Jorge Sampaoli werd officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Argentinië. Tijdens zijn perspresentatie gaf de vernieuwende oefenmeester aan dat hij zijn ploeg, niet geheel verrassend, rond Lionel Messi wil bouwen. Alles moet in het teken staan van de vedette. "We willen de meest authentieke en prettige versie van de beste speler ter wereld zien. Hij moet gelukkig zijn."



Sampaoli heeft een contract tot en met het WK 2022 in Qatar getekend bij La Albiceleste. Een van de eerste dingen die de trainer deed was contact zoeken met Messi. "Ik heb hem gesproken en we kijken beiden uit naar dit project. Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd hij is voor de volgende uitdaging", aldus Sampaoli. Vorig jaar besloot Messi na de verloren Copa América-finale voor even om te stoppen bij de Argentijnse ploeg, een besluit dat hij later introk.



"Laten we hopen dat we er iets moois van kunnen maken voor het Argentijnse voetbal", vervolgt Sampaoli, die met zijn selectie naar Australië vertrekt voor twee oefenwedstrijden. Na teleurstellende periodes onder Gerardo 'Tata' Martino en Edgardo Bauza moet Sampaoli de boel weer op de rit krijgen bij Argentinië, dat virtueel niet op directe plaatsing voor het WK 2018 staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Behoudt Argentinië de huidige vijfde plaats, dan moet het play-offs spelen om naar mondiale eindronde te mogen. "Het is een lastige cyclus, met veel goede teams."



Als Argentinië in de duels met Uruguay, Venezuela, Peru en Ecuador goede resultaten neerzet, dan is de kans op directe WK-plaatsing zeer groot.