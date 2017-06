Utrecht en 'moderne' Troupée langer met elkaar door

12:09 – FC Utrecht heeft het contract van Giovanni Troupée (19) verlengd. De vleugelverdediger ligt nu vast tot medio 2021. Zijn contract liep oorspronkelijk nog twee jaar door. Troupée beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij Utrecht.



"Giovanni is een verdediger die over fantastische kwaliteiten beschikt die hij de komende periode bij FC Utrecht verder wil ontwikkelen", aldus Erik ten Hag op de website van de Domstedelingen. "Hij past in het profiel van de moderne vleugelverdediger. Wij zijn zeer verheugd dat we Giovanni langer aan ons hebben kunnen binden en dat wij samen de ambities van FC Utrecht willen waarmaken."



Troupée is een jeugdproduct van Utrecht, dat hem in 2009 oppikte. Hij was net zeventien toen hij debuteerde in de hoofdmacht. Daarmee is de verdediger de jongste Utrecht-debutant ooit.



Tot nu toe staat de teller op 33 Eredivisie-wedstrijden in het shirt van Utrecht. Volgend seizoen gaat hij met de club Europa in.