De Kuip is een onneembare vesting van Oranje geworden

11:00 – Oefenduel nummer twee in deze interlandperiode staat te wachten voor het Nederlands elftal. Oranje, dat afgelopen woensdag met 1-2 bij Marokko won, kruist vanavond (zondag) vanaf 19.30 uur de degens met Ivoorkust. Plaats van handelen is De Kuip en dat is goed nieuws voor het Nederlands elftal. In tegenstelling tot de Amsterdam ArenA is het stadion in Rotterdam namelijk al een tijd lang een onneembare vesting gebleken.



Eindelijk terug naar De Kuip

Op 7 oktober 2016 keerde het Nederlands elftal na een afwezigheid van 2,5 jaar terug in De Kuip, iets waar voetbalminnend Nederland al lange tijd om had geroepen. Op 31 mei won Oranje daar in haar laatste interland in jaren met 1-0 van Ghana. Het volgende duel in Rotterdam-Zuid werd ook gewonnen. Nederland zegevierde met 4-1 tegen Wit-Rusland, mede dankzij een dubbelklapper van Quincy Promes. Geen heel bijzonder resultaat, maar het is wel opvallend dat Oranje voor deze zege maar liefst vijf keer op rij ten onder ging.

De Amsterdam ArenA was het vaste speeldomein van het Nederlands elftal geworden, maar dat was nou niet echt een succes te noemen. Vijf opeenvolgende thuiswedstrijden liepen uit op een nederlaag. Het begon met een 3-4 oefenverlies tegen de Verenigde Staten. Daarna tastte de nationale ploeg op lelijke wijze naast plaatsing voor het EK, mede door thuisnederlagen tegen IJsland (0-1) en Tsjechië (2-3). Vooral het laatste duel, waarin Robin van Persie een onwaarschijnlijk eigen doelpunt maakte, deed veel pijn. Alsof dat nog niet genoeg was, pakten Frankrijk (2-3) en Griekenland (1-2) in oefeninterlands ook nog eens de volle buit in de ArenA.



Onneembare vesting

Of de KNVB door deze treurige resultaten besloten heeft om ook De Kuip en het Philips Stadion weer aan te wijzen als thuishavens van Oranje, is niet bekend. Het lijkt echter wel een goede zet te zijn geweest van de nationale voetbalbond. Op Rotterdamse bodem is Nederland namelijk zéér sterk. Maar liefst 21 wedstrijden op rij is Nederland al ongeslagen in De Kuip, waar bovendien de laatste twaalf (!) interlands in een overwinning werden omgezet.

Sinds 11 oktober 2000, toen Portugal met 0-2 te sterk was in De Kuip, hoefde het Nederlands elftal geen nederlaag meer te slikken in dit stadion. De 1-0 overwinning op Spanje op 27 maart 2002 was het startschot van een mooie serie, die dus al 21 duels duurt. Naast de Spanjaarden konden onder meer Frankrijk, Duitsland en Tsjechië niet de winst pakken in Stadion Feijenoord, waar de vaste bespeler afgelopen seizoen ook nog eens geen enkele wedstrijd verloor in het kampioensjaar.



De Oranje-historie in De Kuip

De afgelopen jaren is het dus vaak feest als Oranje in De Kuip speelt, maar hoe zit dat eigenlijk over het hele verleden gezien? In totaal was het stadion van Feyenoord het decor van 119 interlands, waarvan er 62 met belangen waren. Daarvan werden er 74 gewonnen, wat gelijk staat aan 62,18 procent. In 27 van de gevallen 22,69 procent) bleef het Nederlands elftal steken op een gelijkspel, terwijl er slechts achttien keer (15,15 procent) verloren werd in Rotterdam-Zuid. Het doelsaldo van Oranje in deze wedstrijden is 285 voor en 109 tegen.

Als we het vergelijken met de staat van dienst in de Amsterdam/Johan Cruijff ArenA, dan zijn de cijfers inderdaad minder goed. Van de zestig wedstrijden in dit stadion eindigden er 32 (53,33 procent) in een overwinning, achttien (30 procent) in een remise en tien (16,67 procent) in een verliespartij. Het doelsaldo is wel 130-55. Overigens werden er nog meer interlands in het Olympisch Stadion in Amsterdam afgewerkt: 77 stuks (32 zeges, 21 gelijke spelen, 24 nederlagen). Tot slot werd er 31 keer gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Het resultaat daar: twintig zeges, zes remises en vijf nederlagen.



Edwin van der Sar, recordinternational van Oranje, speelde de meeste interlands in De Kuip: negentien stuks. Daarmee blijft hij Frank de Boer (zeventien) en zeven spelers met zestien 'caps' in Rotterdam nipt voor. Abe Lenstra maakte veertien doelpunten in De Kuip en is de topscorer van Oranje in dit stadion, voor Faas Wilkes (dertien), Patrick Kluivert (tien) en Johan Cruijff (negen).



Tegen Noorwegen (9-0 in 1972) werd de grootse zege geboekt in De Kuip. De overwinningen op België (9-1 in 1959), Cyprus (8-0 in 1987) en Joegoslavië (6-1 in 2000) waren daarna het ruimst. Ivoorkust, de oefentegenstander van vanavond, kwam nog nooit langs in de thuisbasis van Feyenoord. Luxemburg, dat vijf dagen later op visite komt, al tien keer. Het bescheiden Benelux-land ging acht keer ten onder in De Kuip, waar het ook twee keer wist te winnen.



De oefenwedstrijd tussen Nederland en Ivoorkust is vanavond via een liveticker te volgen op FCUpdate.nl.

De meeste data voor dit artikel zijn geraadpleegd via voetbalstats.nl.