Juventus wil alles doen voor trofee: "Zijn niet op vakantie"

20:25 – Massimiliano Allegri denkt dat als Juventus ooit een Champions League-finale wil winnen van Real Madrid, nu de juiste tijd is. De trainer ziet dat zijn ploeg, die zowel de Scudetto als de Coppa Italia al won, bezig is aan een sterk seizoen en verwacht dat er in de finale nog een tandje bij wordt geschakeld.



"We hebben het hele jaar ontzettend hard gewerkt voor deze wedstrijd en we zullen er alles aan doen om de trofee mee naar huis te nemen", waren de eerste woorden van Allegri tijdens de persconferentie van vrijdag. Ook werd de trainer vast gevraagd naar de opstelling. "Die heb ik nog niet helemaal rond. De wedstrijd kan negentig minuten duren, maar ook 120. Met het systeem dat wij spelen, heb je wissels nodig. De jongens op de bank zullen dus eveneens beslissend gaan worden."



Real Madrid en Juventus zijn in sommige opzichten uitersten van elkaar. Zo scoren de Spanjaarden veel terwijl de Italianen juist weinig treffers tegen krijgen. "Het kan inderdaad zomaar dat Real zaterdag niet tot scoren komt. Maar statistieken zijn niet relevant. We zullen zowel technisch als tactisch goed voor de dag moeten komen om Real te verslaan", stelt Allegri. Als het gaat om finales winnen spreken de statistieken in het voordeel van Real Madrid. Maar ook dat is volgens de Juventus-coach weinig relevant. "Juventus heeft acht finales gespeeld en daarvan zes verloren, maar het is een finale en alles is mogelijk. We zijn niet naar Cardiff gekomen voor een vakantie."