Jensen bekroont seizoen met debuut in Deense selectie

20:40 – FC Utrecht draaide een meer dan goed seizoen in de Eredivisie en dat is ook de Deense bondscoach niet ontgaan. Doelman David Jensen zit namelijk voor het eerst bij de nationale selectie. Hij vervangt Kasper Schmeichel, die moest afzeggen vanwege een dijbeenblessure.



Jensen kwam al wel in actie voor zijn land als jeugdinternational, maar speelde nog nooit voor het eerste elftal in Denemarken. De 25-jarige doelman kan in de interlands met Duitsland (vriendschappelijk) en Kazachstan (WK-kwalificatie) dus zijn debuut maken voor de nationale ploeg.



Bij FC Utrecht kreeg Jensen dit seizoen een kans vanwege de blessure van eerste doelman Robbin Ruiter. Hij wist vervolgens met de club de vierde plaats in de Eredivisie te pakken en plaatste zich na de play-offs voor Europees voetbal.