Van de Streek blij met Utrecht: "Ten Hag was overtuigend"

Sander van de Streek tekende vrijdag zijn contract bij FC Utrecht. De middenvelder komt over van SC Cambuur en is blij dat hij zijn goede seizoen in de Jupiler League weet te bekronen met een transfer naar een Eredivisie-club. Ook trainer Erik ten Hag speelde een grote rol in zijn besluit.



"Voor mezelf is het een hele mooie transfer om te maken; ik heb een mooi seizoen achter de rug en dan mag je naar zo'n fantastische volksclub toe", zegt Van de Streek op de website van FC Utrecht. Na enkele gesprekken bij de club was de middenvelder overtuigd. "FC Utrecht is een prachtige club en de club leeft hier in de regio ontzettend, daarnaast heb ik een heel goed gesprek gehad met de trainer. Ten Hag was heel overtuigend in zijn plannen met mij en het team. Daar wil ik graag aan meewerken."



FC Utrecht presenteerde een dag eerder al Cyriel Dessers. Waar Van de Streek bij Cambuur clubtopscorer werd, werd Dessers dat bij NAC Breda. "Qua aantal doelpunten zijn we misschien vergelijkbaar, maar ik denk dat we andere type spelers zijn. Cyriel is een pure spits, maar ik moet het meer hebben van loopacties vanuit het midden", legt Van de Streek uit. Hij heeft in ieder geval zin in het nieuwe seizoen. "Ik hoop dat we een mooi seizoen draaien en dat we het gat met de top kunnen verkleinen. Dat is een mooie uitdaging. Samen met de Europa League voorrondes erbij wordt het genieten!"