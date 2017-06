Ronaldo: "Weet zeker dat Real het sterkste team is"

2 juni 2017 – Cristiano Ronaldo leeft met veel vertrouwen toe naar de Champions League finale van zaterdagavond in Cardiff. De Portugeese aanvaller vindt dat Juventus over een sterk team beschikt, maar verwacht dat Real Madrid net iets sterker zal zijn.



In aanloop naar de finale wordt Real Madrid licht als favoriet beschouwd. Volgens Ronaldo is dat terecht. "Hoe ik verwacht dat zaterdagavond verloopt? Met Real Madrid dat de Champions League-cup omhoog houdt", zegt de steraanvaller lachend tegenover FOX Sports Italy. "Ik zou het niet erg vinden als ik slecht speel, maar Real uiteindelijk wint."



"Juventus heeft een bijzonder goed team en ik verwacht een echte wedstrijd", vervolgt Ronaldo, die vol vertrouwen is. "Maar ik weet zeker dat Real Madrid de sterkste ploeg heeft en dat moeten we gaan bewijzen. Ik hoop dat het een magische avond voor ons wordt en een tragische voor Juventus."