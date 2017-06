'Borussia Dortmund heeft miljoenen over voor Bosz'

0:00 – Borussia Dortmund zou er miljoenen voor over hebben om Peter Bosz los te weken bij Ajax. Dat meldt deTelegraaf vrijdag. De Duitse club is na het ontslag van Thomas Tuchel op zoek naar een nieuwe trainer en Bosz zou hoog op het lijstje staan.



Bosz maakte dit seizoen indruk door Ajax in zijn eerste seizoen als trainer in Amsterdam naar de finale van de Europa League te leiden. Volgens de Telegraaf is Borussia Dortmund bereid om Bosz een hoog salaris te bieden om hem los te weken bij Ajax. Het zou gaan om zo'n vier miljoen euro per jaar. Bij Ajax vindt volgens de krant vrijdag en zaterdag topoverleg plaats over het vraagstuk of de trainer mag vertrekken.



Na de verloren Europa League-finale liet Bosz nog weten ook volgend seizoen in Amsterdam actief te zijn. De trainer is pas een jaar werkzaam bij de club en heeft geen speciale vertrek-clausule laten opnemen in zijn contract. Ajax lijkt daarom geen enkele reden te hebben om mee te werken aan een vertrek. Ook Lucien Favre van OGC Nice stond op de lijst van Dortmund. De Zuid-Fransen willen de trainer echter niet kwijt.