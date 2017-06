Janssen vertrekt mogelijk: "Houd alle opties open"

9:13 – Na een moeizaam debuutseizoen meldt Vincent Janssen zich na de duels met Oranje en zijn vakantie met goede moed bij Tottenham Hotspur. De spits hoopt nog altijd op een doorbraak in Noord-Londen, maar sluit ook een transfer naar een andere club niet uit.



Na de vakantie gaat Janssen een knoop doorhakken over zijn toekomst. "Dat is een zaak voor na het seizoen. Ik wil perspectief hebben op meer speeltijd, maar verder kan ik daar nu beter mijn mond over houden", stelt Janssen in De Telegraaf. Hij wil niet zeggen dat de Eredivisie geen optie is. "Ook daar kan ik beter niets over zeggen. Ik houd alle opties open. Ik wil meer speeltijd, neem voor mezelf geen genoegen met nog zo'n teleurstellend jaar. Wel sta ik gewoon nog bij Spurs onder contract en zal ik me daar dus ook gewoon melden voor het nieuwe seizoen. Zoals het er nu voorstaat, want in het topvoetbal kan je niets uitsluiten."



Want dat het een moeilijk jaar is geweest voor Janssen, staat vast. "Ik had het aanvankelijk moeilijk met mijn rol als invaller, zat soms zelfs op de tribune bij The Spurs, maar ik heb ermee leren omgaan zonder me bij een rol op het tweede plan neer te leggen. Ik moest als jonge speler opboksen tegen Harry Kane, de topscorer van de Premier League, misschien wel de zwaarste competitie van de wereld. En een spits die presteert, blijft staan. Verder bleef de ploeg winnen. Met een recordaantal punten zijn we tweede geworden. Dan kan je de boel niet op zijn kop zetten. Soms loopt het zoals het loopt."