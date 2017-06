Vidal dirigeert Chili naar gemakkelijke oefenoverwinning

10:42 – Het heeft Chili weinig moeite gekost om in een oefeninterland Burkina Faso opzij te schuiven. De Zuid-Amerikanen wonnen vannacht (Nederlandse tijd) in eigen land met 3-0 van het Afrikaanse land.



Grote man bij Chili was aanvoerder en sterkhouder Arturo Vidal. De middenvelder van Bayern München nam twee van de drie treffers voor zijn rekening, de andere goal werd gemaakt door Anyelo Zagal. Door een vroege rode kaart speelde Burkina Faso lange tijd met tien man. Overigens was Alexis Sánchez, een andere ster van Chili, afwezig.



Chili maakt zich momenteel klaar voor de Confederations Cup die op 17 juni begint. Tegenstanders in de poule zijn Duitsland, Kameroen en Australië.